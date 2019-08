Een stulpje van 11 miljoen? “Eden Hazard koopt Madrileense villa ‘casa negra’ met binnenzwembad en bioscoopzaal”

Eden Hazard maakt zaterdag zijn competitiedebuut voor Real Madrid op het veld van Celta de Vigo. De Rode Duivel zal meteen willen schitteren in Spanje, waar hij naar verluidt een woning gevonden heeft.

Volgens het Spaanse magazine Semana zou Hazard de villa van ene Alejandro Sanz gekocht hebben, een Spaanse zanger. Die had iets meer dan een jaar geleden zijn woning te koop gezet, gelokaliseerd in de sterrenbuurt van Madrid: La Finca.

Semana beweert dat onze landgenoot zo’n 11 miljoen euro betaald zou hebben voor het indrukwekkende pand, waar Hazard gaat wonen met zijn vrouw Natacha en hun drie kinderen. Al zou Hazard wel gevraagd hebben enkele aanpassingen te doen alvorens hij effectief gaat verhuizen.

Alejandro Sanz vende su casa a Hazard, la nueva estrella del Real Madrid https://t.co/fhyFFFNom6 vía @semana_revista — Aurelio Manzano (@aureliomanzano) August 14, 2019

De villa zou bekend staan als “casa negra” vanwege de zwarte look, heeft een enorme tuin en staat op een domein dat 5.151 m² groot is. In het bewoonbare gedeelte van 1.631 m² bevinden zich drie woonkamers, zes slaapkamers, een binnenzwembad, een welness, een fitnessruimte, een bioscoopzaal, een superuitgeruste keuken, een kelder…