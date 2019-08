Pastoor bedreigt mensen van opvangcentrum die verwaarloosde dieren in beslag komen nemen: “Hij wilde zijn riot gun bovenhalen”

Gingelom / Heusden-Zolder - Bij een inbeslagname van verwaarloosde dieren zijn de personeelsleden van een opvangcentrum bedreigd door een pastoor in het Limburgse Montenaken. “Als hier één dier vertrekt, haal ik mijn riot gun boven, zei hij”, zegt Rudi Oyen van het opvangcentrum. “Gelukkig was de politie er om dat wapen mee te nemen.” De man noemt het geen uitzondering. “Ik draag een kogelwerende vest voor de veiligheid.”

De voorbije week is het personeel van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder elke dag uitgerukt om ergens verwaarloosde dieren in beslag te nemen. “Je kan je niet voorstellen in wat voor schrijnende omstandigheden mensen hun dieren soms laten leven”, zegt Rudi Oyen, de bezieler van het opvangcentrum. “En als de politie dan bijvoorbeeld vaststelt dat de onderkant van hun kooi bedekt is met 30 centimeter aan uitwerpselen, worden wij erbij gehaald om de dieren onmiddellijk te evacueren.”

Maar dat evacueren klinkt in veel gevallen eenvoudiger dan het is. “We maken heel vaak mee dat de gemoederen verhitten wanneer wij ter plaatse komen”, zegt Oyen. “Wij doen ons werk heel sereen, maar wij worden vaak uitgekafferd en ook fysiek belaagd.” De man zelf werd al eens aangevallen met metalen staven. “En een boze man heeft eens een riek door de achterruit van mijn jeep gestoken terwijl ik aan het stuur zat. Ik ben nog net kunnen wegduiken.”

Geregeld komen boze eigenaars ’s avonds hun dier(en) weer opeisen. “Dan komen ze hier amok maken, soms gewapend en soms met een bende erbij. Daarom draag ik een kogelwerende vest wanneer ik surveilleer.”

Pastoor

Het meest recente voorval speelde zich af op dinsdag 6 augustus. Toen werden Oyen en zijn mensen opgeroepen om zeven vogels - papegaaien, parkieten en een kaketoe - en zeven goudvissen in beslag te gaan nemen bij de pastoor in Montenaken, een deelgemeente van Gingelom. De man was bekend bij het centrum, want in 2008 namen ze er ook al heel wat ernstig verwaarloosde dieren mee.

“De politiediensten waren al even ter plaatse, maar vanaf de eerste stap die ik er binnen zette, begon hij te dreigen”, zegt Oyen. “Als hier één dier vertrekt haal ik mijn riot gun boven, zei hij. Je zou van een pastoor toch verwachten dat die zich fatsoenlijker gedraagt, maar hij deed dat dus niet. De politie had het gehoord, heeft zijn woning doorzocht en heeft dat wapen meegenomen. Zo konden we toch relatief veilig aan onze opdracht beginnen.”

Pv’s

De politie nam het wapen mee en heeft pv’s opgesteld tegen de pastoor, bevestigt Evy Lennerts van politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken. “Het is nu aan het parket om daarmee verder te gaan.”

“Ik vond het frappant dat een pastoor zo’n wapen in huis heeft”, zegt Oyen. “Zou die normaal niet met wijwater moeten staan zwaaien?” Oyen zelf werd in april van dit jaar nog veroordeeld omdat hij boze eigenaars van een veulen met een jachtgeweer van zijn domein had verjaagd.

De pastoor zelf was niet bereikbaar voor commentaar.