Faïz Selemani geweigerd op trainingscomplex Union, aanvaller filmt vier bewakers die hem tegenhouden

Union SG heeft rigoureuze maatregelen genomen tegen Faïz Selemani, een van de drie sterspelers van het afgelopen seizoen. Selemani dreigt nog deze transferperiode te vertrekken. Een aantal clubs uit 1A hebben geïnformeerd naar de rappe linksbuiten. De viervoudig international van de Comoren is in afwachting op zijn transfer teruggezet naar de b-kern en mag niet meer meetrainen.

Een transfer naar KV Mechelen lijkt tot de mogelijkheden te behoren, maar ook AA Gent, Royal Antwerp FC en Sporting Charleroi behoren volgens Le Soir tot de mogelijkheden van Faïz Selemani. De linkerflank was samen met Percy Tau (door Club Brugge gehuurd van Brighton & Hove Albion) en Youssouffou Niakaté (naar Al Wehda) de drie smaakmakers aan de zijde van de Brusselaars.

Faïz Selemani deelde woensdagochtend via Instagram beelden waarop te zien is dat vier bewakers hem omcirkelen in de kleedkamer van Union SG. Door de naderende transfer is Selemani teruggezet naar de b-kern. De in Frankrijk geboren speler van de Comoren is ontevreden dat Union SG zich niet aan de belofte houdt dat hij mag vertrekken voor het bedrag wat in zijn contract staat, zo meldt La Dernière Heure.

Union SG kwam op dezelfde dag met de mededeling dat “de club de houding van de speler in de afgelopen dagen betreurt. Vandaag (woensdag) had het management van Union een constructief gesprek met de speler waarin beide partijen hun standpunten konden uitwisselen. De club en speler willen nu de nodige rust krijgen en zich in de beste omstandigheden voorbereiden op de wedstrijd van aankomende zondag.” Het is nog niet bekend of Selemani voor die tijd wordt teruggeplaatst in de a-kern van de koploper van 1B en beschikbaar is voor het thuisduel tegen Lokeren.

Bekijk hier de beelden die Selemani deelde via zijn Instagram: