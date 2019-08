Europol op zoek naar pedofielen via objecten of plaatsen die te zien zijn op films of foto’s met kinderporno

Europol verspreidt een nogal eigenaardig opsporingsbericht. Ze zijn op zoek naar informatie over drinkbekers, kindertruitjes of polsbandjes. Banale voorwerpen die echter een belangrijk aanknopingspunt kunnen zijn in onderzoeken naar kinderporno.

Hoe kunnen ze nu aan de hand van een drinkbeker met een aapje of giraf op een pedofiel arresteren? Of wat heeft een voetbaltribune te maken met een onderzoek naar kinderporno?

Het antwoord is duidelijk, zeggen speurders. Het gaat om beelden of voorwerpen die te zien zijn op foto’s of filmpjes met kinderporno. De beelden van het misbruik zelf zijn via Photoshop weggehaald. Maar aan de hand van de beelden van voorwerpen hopen speurders misschien bij de daders terecht te komen; of toch aanwijzingen te krijgen over waar ze verder moeten zoeken.

Zo is men nu op zoek naar mensen die de drinkbekers uit de afbeelding herkennen, het terras met ligzetel, of een voetbaltribune met blauwe zitjes, wellicht ergens in Midden- of Zuid-Amerika.

Het is niet de eerste keer dat Europol foto’s verspreidt. In het verleden kwamen daar massa’s tips over binnen. Of er effectief ook al pedofielen werden gearresteerd op basis van de gezochte voorwerpen, is niet duidelijk.