Klimaatactiviste Greta Thunberg met zeilboot vertrokken naar New York: “Zal misschien zeeziek zijn maar dat heb ik er voor over”

De 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is woensdag in de Britse havenstad Plymouth begonnen aan haar zeilreis naar New York. Ze gaat aan de andere kant van de Atlantische Oceaan een reeks klimaattoppen en -protesten bijwonen.

Thunberg vertrok rond 16.00 uur (Belgische tijd) met de zeilboot Malizia II aan de reis richting VS. Kapiteins van de Malizia II zijn de Duitse zeiler Boris Herrmann en Pierre Casiraghi uit Monaco. Ook Thunbergs vader en de filmmaker Nathan Grossman, die een documentaire over de reis maakt, bevinden zich op de boot. De reis zal ongeveer twee weken duren.

“Ik zal misschien wat zeeziek zijn en het zal geen comfortabele reis worden. Maar ik kan daarmee leven”, zo had Thunberg een dag voor het begin van de reis nog gezegd aan BBC News.

Het doel is om op 23 september de VN-klimaattop in New York bij te wonen. Ook staan er op 20 en 27 september klimaatprotesten op de agenda. Thunberg zal ook Canada en Mexico bezoeken. Daarna woont ze in december de jaarlijkse VN-klimaatconferentie bij in Santiago, de hoofdstad van Chili.

De klimaatactiviste wil om ecologische redenen niet langer het vliegtuig nemen. “Door te stoppen met vliegen verklein je niet enkel je eigen CO2-voetafdruk, maar zend je meteen ook een signaal naar de andere mensen”, zegt Thunberg. De 18 meter lange raceboot Malizia II is uitgerust met zonnepanelen en onderwaterturbines, waardoor de oversteek van de Atlantische Oceaan op een koolstofvrije manier kan gebeuren.

Het is de eerste trip van Thunberg naar Noord- en Zuid-Amerika sinds ze in de zomer van 2018 begon met klimaatstakingen voor het Zweedse parlement, een initiatief dat in vele andere landen navolging kreeg.

# Belga context ## Related picture(s) [BRITAIN - SWEDEN - ENVIRONMENT - CLIMATE -...]

[BRITAIN - SWEDEN - ENVIRONMENT - CLIMATE -...]

[BRITAIN - SWEDEN - ENVIRONMENT - CLIMATE -...]

## Related link(s) [tweet van Greta Thunberg]

View full context on [BelgaBox]

(belga)