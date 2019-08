Angstaanjagend: snorkelaar moet zo snel mogelijk wegzwemmen wanneer haai het op hem gemunt heeft

Hij kwam zeer goed weg, deze snorkelaar in Maho Bay. Voor de kust van de Amerikaanse Maagdeneilanden was de man aan het zwemmen in de buurt van een grote schildpad toen plots het gevaar om de hoek loerde. Een verpleegsterhaai zwom zijn richting uit en probeerde hem aan te vallen. Gelukkig wist hij zichzelf in veiligheid te brengen door wat slaande bewegingen te maken met zijn GoPro en voeten. “Ik was verbaasd, want normaal gezien hebben zulke haaien geen oog voor zwemmers of snorkelaars”, aldus de man.