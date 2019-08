Primeur in Super Cup met vrouwelijke arbitrage: “Blij getuige te zijn van stukje voetbalhistorie”

Liverpool en Chelsea strijden vanavond voor de eerste prijs van het seizoen, de Europese Super Cup. Liverpool, de winnaar van de Champions League, greep eerder deze maand al naast de Community Shield. Woensdagavond treffen beide clubs een primeur in Istanbul: scheidsrechtster Stéphanie Frappart is de eerste vrouwelijke arbiter die een Europese finale bij het mannenvoetbal fluit.

Liverpool-trainer Jürgen Klopp riep tijdens de persconferentie voorafgaand aan de finale dat de tijd rijp was voor het debuut van vrouwelijke scheidsrechters in het mannenvoetbal. “Het is tijd. In Duitsland heb ik er al veel mee te maken gehad”, legde Klopp uit. Als trainer van Borussia Dortmund kwam Klopp de in de Bundesliga fluitende Bibiana Steinhaus tegen. Steinhaus fluit sinds 2000 in de Vrouwen Bundesliga en kwam via de 3. Liga, 2. Bundesliga in 2017 ook in de Bundesliga terecht.

“We zullen het haar niet te moeilijk maken. Ik zal me zeker gedragen, anders wordt mijn moeder boos”, lachte Klopp. “Nee, kijkend naar de Bundesliga. Daar heeft het een tijd geduurd en gaat het ook goed. Ik ben daarom blij dat ik deel mag uitmaken van deze historische gebeurtenis. Hopelijk is het niet haar laatste wedstrijd.”

Chelsea-trainer Frank Lampard, die een ongelukkige vuurdoop als coach in de Premier League kende door met 4-0 te verliezen bij Manchester United, was het volledig eens met Klopp. “Ik ben eigenlijk heel blij getuige te mogen zijn van dit historische moment. Niet alleen wij, heel de voetbalwereld is er klaar voor.”

Ook Liverpool-kapitein Virgil van Dijk maakt zich geen zorgen. “Het maakt niet uit of het man of een vrouw is, zolang hij of zij maar goed is. En ze is aangesteld omdat ze goed is. Ze heeft niet voor niets de WK-finale voor vrouwen gefloten. Dan verdient ze het dus.”

Frappart wordt in Istanbul bijgestaan door twee vrouwelijke assistenten en de ervaren Turkse arbiter Cüneyt Çakir als vierde official. De Franse arbiter oogde ontspannen in aanloop naar de finale om de Europese Super Cup. “Ik ben nu in heel de wereld populair”, vertelde ze. “Ik weet door mijn optredens in de Ligue 1 natuurlijk al wat er bij komt kijken, maar sinds het begin van de maand is mijn leven daadwerkelijk veranderd”, doelde ze op haar aanstelling als arbiter.