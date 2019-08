Betis Sevilla telt liefst 28 miljoen euro neer voor Borja Iglesias

Borja Iglesias verlaat Espanyol en zet zijn carrière verder bij Betis Sevilla. De club legt de 28,1 miljoen euro op tafel die is vastgelegd in de opstapclausule van de centrumspits.

De 26-jarige Iglesias ondertekende in Sevilla een contract voor vijf jaar. Met zeventien doelpunten speelde de Spanjaard zich vorig seizoen in de kijker bij Espanyol, dat als zevende in La Liga een ticket voor de Europa League veroverde.

Betis beëindigde het seizoen op de tiende plaats en speelde onlangs zijn Argentijnse smaakmaker Giovani Lo Celso kwijt aan Tottenham.