Concertzalen in VS zeggen optreden Placido Domingo af na beschuldigingen seksueel misbruik

Verschillende culturele instellingen in de VS hebben een concert van de 78-jarige Spaanse operaster Placido Domingo afgezegd. De concertzalen namen die beslissing als gevolg van de dinsdag opgedoken beschuldigingen van seksueel misbruik

Acht zangeressen en een danseres hadden aan het Amerikaanse nieuwsagentschap AP verklaard dat ze het slachtoffer werden van ongewenste intimiteiten door Domingo. De feiten gaan terug tot het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw en vonden plaats over een periode van 30 jaar. De feiten vonden onder meer plaats op locaties waar operagezelschappen gevestigd waren waarin Domingo belangrijke functies bekleedde. Domingo heeft alle beschuldigingen tegengesproken.

De aantijgingen hebben ook gevolgen voor enkele optredens die de Spaanse zanger in de VS gepland had. Het operahuis van San Francisco heeft beslist om een optreden van Domingo, dat normaal gezien op 6 oktober had moeten plaatsvinden, af te gelasten. Het Philadelphia Orchestra heeft ook de uitnodiging voor een concert op 18 september weer ingetrokken.

De opera van Los Angeles, waar Domingo de functie van algemeen directeur bekleedt, heeft intussen ook een onderzoek aangekondigd. Dat onderzoek zal door een externe instantie gevoerd worden.

Domingo moet eind deze maand ook in Oostenrijk optreden, op de Salzburger Festspiele. Dat concert zal wel kunnen plaatsvinden. “Het zou fout en onverantwoord zijn om nu al een finaal oordeel te vellen”, zegt organisator Helga Rabl-Stadler. Ook de Staatsopera van Wenen heeft, in afwachting van meer duidelijkheid, beslist de voor eind oktober voorziene optredens van Domingo in de opera MacBeth van Verdi nog niet te annuleren.

