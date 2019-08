Italiaanse oplossing voor Mario Balotelli én Michy Batshuayi?

Mario Balotelli, die bij zijn vorige club Marseille geen contractverlenging kreeg aangeboden, is op weg naar Brescia in de Serie A. Dat melden verschillende Italiaanse media woensdag. De Italiaanse spits en woelwater zou er voor drie jaar tekenen.

De ondertussen 29-jarige Balotelli werd lang genoemd bij het Braziliaanse Flamengo, maar lijkt uiteindelijk toch voor eigen land te kiezen. Brescia komt dit seizoen voor het eerst sinds 2011 nog eens in de Serie A uit. De 36-voudig international hoopt met het EK in het achterhoofd nog altijd op een nieuwe selectie door bondscoach Roberto Mancini, maar werd al een klein jaar niet meer opgeroepen.

Balotelli, die eerder voor Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool en Nice uitkwam, trok pas eind januari van dit jaar naar Marseille. Daar mocht hij deze zomer al vertrekken ondanks acht doelpunten in vijftien wedstrijden. Bij Brescia zou ‘Super Mario’ thuiskomen. Balotelli groeide namelijk op in de Italiaanse stad, op enkele honderden meters van het stadion van de club.

Foto: EPA-EFE

Batsman

Intussen zijn in de Italiaanse laars ook weer geruchten opgedoken omtrent een mogelijke uitleenbeurt van Chelsea-aanvaller Michy Batshuayi aan AS Roma. De 25-jarige Rode Duivel moet momenteel in de pikorde bij The Blues Tammy Abraham en Olivier Giroud voor zich dulden.

Bij de Giallorossi staat Edin Dzeko mogelijk op vertrekken. De Bosnische goalgetter wordt al weken gelinkt aan het Inter van Romelu Lukaku. Volgens Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio staat een potentiële huurdeal voor Batshuayi echter los van een vertrek van Dzeko. Ook Inter-spits Mauro Icardi zou op de verlanglijst van Roma staan.

In de jacht op speelminuten lijkt ‘Batsman’ dus opnieuw op een uitleenbeurt aangewezen. Voordien werd hij door Chelsea al uitgeleend aan Borussia Dortmund, Valencia en Crystal Palace.