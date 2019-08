Moordenaar vrijgesproken voor partnergeweld

De correctionele rechtbank van Leuven heeft een man vrijgesproken voor partnergeweld. De beklaagde is vrij onder voorwaarden, nadat hij in 2005 door het het hof van assisen in Antwerpen veroordeeld werd tot 25 jaar cel voor roofmoord.

Johny V.O. moest zich verantwoorden voor opzettelijke slagen in Leuven op 25 mei 2018. Het slachtoffer was zijn echtgenote, met wie hij een vijftal jaar getrouwd is. Een ruzie in de echtelijke woning liep danig uit de hand. Johny V.O. greep zijn vrouw bij de polsen en gooide met een keukentafel. Zij diende daags nadien een klacht in wegens partnergeweld. Nog dezelfde dag legde de vrouw een nieuwe verklaring af, waarin ze te kennen gaf dat ze geen vervolging wenste. De man werd verhoord en gaf zijn agressief gedrag toe. Hij wilde zijn vrouw naar eigen zeggen “kalmeren”.

Op de zitting was het echtpaar samen aanwezig, met de boodschap dat ze hun relatie wilden voortzetten. De beklaagde herhaalde dat hij nooit de bedoeling had gehad om zijn vrouw te verwonden en dat hij moeite heeft met stresserende situaties.

De rechtbank oordeelde dat het niet bewezen is dat de beklaagde de intentie had om zijn partner te belagen. Herkwalificatie naar onopzettelijke verwondingen was evenmin aan de orde, omdat er geen gebrek aan voorzorg in het spel was. Dat resulteerde in de vrijspraak.

Johny V.O. werd op 19 december 2005 door het hof van assisen van Antwerpen veroordeeld tot 25 jaar opsluiting voor roofmoord. De toen 26-jarige man doodde in de nacht van 2 op 3 maart 2002 met twee kompanen de 51-jarige havenarbeider François Ooye in zijn woning in Essen.