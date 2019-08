Bij Antwerp gaan ze voor “ongelofelijke avond” in Europa, jonglerende Laszlo Bölöni waarschuwt: “De duivel slaapt nooit”

Ha, Pilsen. Laszlo Bölöni (66) liet vorige week al verstaan dat als je vroeger in Roemenië goed bier wilde drinken, je het hier moest komen halen. Maar op zijn persconferentie in de Doosan Arena krabbelt hij enigszins terug. “Nee, ik heb nog geen pintje gedronken, eigenlijk hou ik niet zo van bier. Van champagne evenmin. Als ik al alcohol drink, dan liever whisky.” (grijnsje)

Het sportieve dan. Het eerste wat Bölöni zei, was dat hij hoopte dat iedereen topfit zou geraken. “We hebben wat kleine zorgen, we gaan proberen iedereen optimaal aan de aftrap te krijgen”, aldus de Roemeen. Dan doelde hij vooral op Mbokani, die het begin van de training alvast alleen afwerkte, met physical coach Catteeuw.

Bölöni verwacht morgenavond een spannende match tegen Viktoria Plzen. “Beide ploegen zijn elkaar waard, vind ik. En we hebben allebei evenveel goesting om door te stoten. Het wordt een pittig duel, met twee teams ook die op z’n Engels spelen. Dat Plzen moeite heeft met scoren? Het klopt dat ze niet in hun beste periode zitten, dat het met hoogtes en laagtes is. Maar het blijft opletten. De duivel slaapt nooit. (glimlacht) Of ik een extra defensieve pion zal inzetten? Je begrijpt toch dat ik je dat niet kan vertellen? Ik kan je wel zeggen dat we zelf ook gaan proberen te scoren.”

Foto: BELGA

“Ik voel bij iedereen de drang om er een ongelofelijke avond van te maken”

Terug van weggeweest, moet Lior Refaelov (33) gedacht hebben toen hij de persruimte van de Doosan Arena binnenwandelde. De Israëliër deed het zo vaak, aanschuiven voor een mediapraatje aan de vooravond van een belangrijke Europese afspraak. En toch is deze ontmoeting met Antwerp anders dan alle anderen.

“Ik kan de Europese duels met Maccabi Haifa, Club Brugge en nu met Antwerp moeilijk met elkaar vergelijken”, stak Refaelov van wal. “Maar ik zie én voel in Antwerpen dat de drang naar een nieuw Europees succes groot is. Op dit toneel acteren is voor deze club extra speciaal. We zijn vorig jaar aan een verhaal begonnen dat we willen afmaken. Of ik de spanning voel? Uiteraard. Die stress tilt ons naar een nóg hoger niveau. Het kan een ongelofelijke avond worden voor iedereen van ons.”

Dan moet de Great Old wel zijn 1-0-voorsprong vasthouden. “We hebben genoeg ervaren spelers om deze match met vertrouwen aan te vatten. Ondanks die kleine marge gaan we niet achterover leunen om enkel onze voorsprong te beschermen. We willen ons eigen spel op de mat brengen. Viktoria Plzen speelt met veel power. Het wordt zaak om met volle focus er te staan.”

Refaelov deed tegen Charleroi slechts 21 minuten mee. Hoewel de spelmaker zijn derde competitietreffer maakte, verloor Antwerp met 2-1. Vond hij het naar zijn gevoel nodig om te roteren? “Dat is een thema voor de coach. (lacht) Ik had een stevige tik op mijn enkel gekregen, dus besliste de trainer om geen risico’s te nemen voor de match van morgen”, dribbelde Refaelov met een grijns rond de netelige vraag.

Primeur voor De Laet

Ook Ritchie De Laet schoof aan voor de persbabbel. Hoewel de Antwerpenaar de dertig gepasseerd is, speelt hij voor het eerst Europees voetbal. “Ik heb veel meegemaakt in mijn carrière, maar dit is nieuw”, aldus de rechtsback. “Dit Europese treffen doet wat met mij.” Zondag stond De Laet voor het eerst sinds zijn komst in de basis. Was hij tevreden over zijn optreden? “Neen, want we verloren. Het groepsgevoel primeert. We hebben geanalyseerd wat fout liep. We verdienden absoluut meer in Charleroi, maar het is wat het is.”