Toptalent Nicolo Zaniolo laat topclubs in de kou staan en verlengt contract bij AS Roma

Het Italiaanse toptalent Nicolo Zaniolo heeft zijn contract bij AS Roma tot medio 2024 verlengd, zo maakte de club woensdag bekend. De 20-jarige Italiaan werd de voorbije maanden gelinkt aan onder andere Real Madrid, Juventus en Tottenham

De twintigjarige Zaniolo streek pas vorige zomer in de Italiaanse hoofdstad neer, toen hij door Inter als pasmunt gebruikt werd bij de transfer van voormalig Rode Duivel Radja Nainggolan. In zijn eerste seizoen in het Olimpico was de Italiaanse international in 36 wedstrijden meteen goed voor zes doelpunten. Eind vorig seizoen werd hij verkozen tot beste jongere in de Serie A.

“Een jaar geleden was het al een makkelijke beslissing om voor Rome te kiezen en nu was het nog makkelijker, na een seizoen waarin ik verliefd ben geworden op de stad en de club”, vertelde Zaniolo, die met Italië ook actief was op het EK voor beloften.