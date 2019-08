Bij een familiedrama in Moerbeke, bij Geraardsbergen, is een grootvader met messteken omgebracht door zijn kleinzoon. De dader is opgepakt door de politie.

De Stoffelstraat in Moerbeke, een deelgemeente van Geraardsbergen, is momenteel afgesloten door de politie. In de vooravond heeft er zich een familiedrama voorgedaan. Een twintiger zou er zijn grootvader met messteken hebben omgebracht. Ook de jongeman zijn grootmoeder raakte gewond door messteken, maar zij kon tijdig de woning ontvluchten. Ze werd opgevangen door buren en is nadien voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kon de dader arresteren. Over zijn motief is nog niets geweten.

Het parket stapt later op de avond af.