Ongeziene kafka in La Liga: vaste waarde van Real Madrid en vijf anderen toch geschorst… door verlof van ministerie

Komend weekend gaat in Spanje de Primera Division opnieuw van start. Met Eden Hazard bij Real Madrid, natuurlijk. Maar De Koninklijke moet het op de eerste speeldag waarschijnlijk toch stellen zonder vaste rechtsback Dani Carvajal.

De Spanjaard kreeg in de laatste wedstrijd van het vorige seizoen een gele kaart, origineel goed voor een schorsing van één speeldag. De eerste van het aankomende seizoen. Ook voor Nemanja Maksimovic (Getafe), Aritz Elustondo, Diego Llorente, (Real Sociedad), Dani Parejo en José Luis Gaya (Valencia) was dit van toepassing.

Tot twee weken geleden. Toen kregen de betrokken spelers te horen dat ze wel zouden mogen spelen omdat de regel dat gele kaarten/schorsingen worden overgenomen naar een volgend seizoen niet langer zou gelden. Maar met die maatregel is een pertinent probleem. Het Spaanse ministerie van sport moet namelijk nog een handtekening zetten waardoor de maatregel effectief van kracht kan worden.

Maar laat het ministerie nu net in de jaarlijkse zomervakantie zijn. Jawel, het hele ministerie. Daardoor kan er geen handtekening gezet worden, aldus Marca. Want het verlof onderbreken om de maatregel alsnog in werking te laten treden voor de start van La Liga, dat zijn ze in Spanje niet meteen van plan.