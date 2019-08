In de voetsporen van de jongen van 126 miljoen: deze vijf Portugese toptalenten willen Joao Felix achterna

In Portugal is de Liga NOS intussen twee speeldagen ver. Benfica, FC Porto en Sporting Lissabon zullen, zoals vanouds, onder elkaar uitmaken wie de titel pakt. Bij Benfica moeten ze het dit seizoen zonder Joao Felix doen, het 19-jarige suptertalent dat voor 126 miljoen euro naar Atlético Madrid verhuisde. Maar niet getreurd, in Portugal lopen nog toptalenten rond.