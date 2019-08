Trump: "China kan problemen in Hongkong op menselijke manier oplossen"

De Chinese president Xi Jinping kan ervoor kiezen om de crisis in Hongkong op een "menselijke" manier oplossen. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump woensdag verklaard. Hij stelt voor om een ontmoeting te houden over de kwestie.

Trump staat onder druk vanwege zijn houding tegenover Hongkong en de beslissing die hij deze week zal nemen om bedreigingen van importtarieven op Chinese goederen volgende maand terug te schroeven.

"Ik ken president Xi van China heel goed. Het is een goede leider die heel veel respect heeft voor zijn volk. Hij is ook een goede man in een 'moeilijke business'. Ik heb geen enkele twijfel dat als president Xi het probleem in Hongkong snel en op een menselijke manier wil oplossen, hij dat kan doen. Persoonlijke ontmoeting?", schreef Trump op Twitter.

"Binnenvallen?"

Terwijl de president en zijn kabinet vermijden een duidelijk standpunt in te nemen over China, hebben leden van de Republikeinse partij wel hun steun uitgesproken voor de manifestanten in Hongkong.

Minister van Handel Wilbur Ross vroeg zich op de televisiezender CNBC af wat de VS zouden doen. "Hongkong binnenvallen?" Volgens hem gaat het om een "interne aangelegenheid".

Eerder deze week verklaarde Trump dat het Chinese leger troepen aan het verhuizen is naar de grens met Hongkong.

Trump en Xi hebben elkaar al verschillende keren ontmoet. De laatste keer was op de G20-top in Japan eind juni.