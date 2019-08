Geen toilet, niet wassen, alleen astronautenvoeding en een verzegelde motor (maar wel “goed voor het milieu”): met deze boot steekt Greta Thunberg de oceaan over

Klimaatactiviste Greta Thunberg (16) gaat enkele onaangename dagen tegemoet, nu ze op een wedstrijdzeilboot de Atlantische Oceaan oversteekt, richting de klimaatconferentie in New York. De wedstrijdboot is niet alleen extreem spartaans uitgerust – er is amper een toilet – er wordt ook zwaar weer verwacht onderweg. Lees: weinig kans op slaap, veel kans op zeeziekte.