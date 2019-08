Van zero to hero, dankzij Simon Mignolet

Twee weken geleden zat hij nog zonder club, gisteravond was Adrian de penaltyheld voor Liverpool in de Europese Supercup. Het relaas van een onverwachte held, geholpen door Simon Mignolet.

De 32-jarige Adrian werd aan het einde van vorig seizoen transfervrij omdat zijn club West Ham United geen nieuw contract aanbood. Tot vorige week vond hij geen club, tot Jurgen Klopp hem bij Liverpool haalde toen Simon Mignolet naar Club Brugge vertrok. Er moest een doublure komen voor Alisson Becker. Een seizoen op de bank, met af en toe eens een bekerwedstrijd: dat was ieders, inclusief Adrian, verwachting voor de Spanjaard bij Liverpool.

Tot de Braziliaanse doelman op de eerste speeldag van de Premier League meteen uitviel. Adrian mocht meteen invallen op Anfield en zag hoe zijn team Norwich City makkelijk klopte. In de jaarlijkse clash tussen de Champions League-winnaars en de Europa League-winnaars mocht hij starten. En het werd een voetbalsprookje. Hij pakte de beslissende penalty door met de benen Tammy Abraham’s inzet te weren.

Net bij Liverpool en meteen penaltyheld worden. Foto: AP

Klopp ging zoals steeds volledig uit zijn dak en imiteerde voor de camera’s Silvester Stallone in de Rocky-fims terwijl hij “Adrian” brulde. De Duitse coach van Liverpool was duidelijk onder de indruk van zijn back-up. “Wat een verhaal. Hij kon zijn zenuwen de baas”, vertelde Klopp achteraf. “Hij is nu al luidruchtig in de kleedkamer. Ik denk niet dat hij al veel gewonnen heeft in zijn carrière, dus het voelt ongetwijfeld goed om te winnen. Hij maakte enkele ongelofelijke saves, beide keepers trouwens. Ik ben zo blij voor hem.”

"ADRIAN!!!!!!!!"



Of course Jurgen Klopp has gone full Rocky Balboa on us



@DesKellyBTS pic.twitter.com/BZzG4hNXxo — Football on BT Sport (@btsportfootball) August 14, 2019

Ook verdediger Virgil van Dijk pepte zijn nieuwe doelman op. “Ik heb hem voor de penalty’s gezegd dat hij de held kon zijn. En dan doet ie het nog ook. Ik ben zo blij voor hem en de club”, klonk het.

De spelers beseften het grootse verhaal van hun keeper. Foto: Photo News

Adrian zelf was duidelijk nog onder de indruk van de voorbije week, die voorbij ging als een wervelwind. “Welkom bij Liverpool!”, grijnsde hij bij BT Sport. “Het was een gekke week, maar met deze ploegmaats is het zo makkelijk spelen achterin. Ik ben blij voor het team en de fans dat we deze trofee pakken. Ik ben gelukkig dat ik voor Liverpool kan spelen. Het was een lange partij, maar het had een happy end in petto voor ons.”