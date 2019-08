Belg riskeert zware straf in VS voor handel met voorkennis op Wall Street

Wall Street, waar de aandelen in de VS verhandeld worden. Foto: AFP

De 46-jarige Belg Nicholas Z. riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar in de VS voor handel met voorkennis op de beurs. Hij zou een miljoen dollar verdiend hebben door geheime informatie over transacties door te spelen aan een vriend.

De Belg werkt sinds 2007 voor het Amerikaanse energiebedrijf Cheniere Energy, gevestigd in Houston, na onder meer voor Suez en opvolger Engie gewerkt te hebben. Bij Cheniere reisde hij de wereld rond en regelde hij het verschepen van vloeibaar aardgas over zee.

Z. schopte het er zelfs tot vice-president, een functie waarin hij toegang had tot geheime informatie over de financiën, transacties en zakendeals van Cheniere voor die publiek gemaakt werden. Van die informatie maakte hij tussen november 2011 en december 2012 misbruik door ze door te spelen aan een vriend, Francis V.S., en hem te zeggen wanneer hij aandelen in het bedrijf moest kopen of verkopen. Door die handel met voorkennis zouden ze samen ongeveer 1 miljoen dollar winst gemaakt hebben, aldus het Amerikaanse gerecht. Hij wordt er ook van beschuldigd valse en frauduleuze verklaringen te hebben gedaan over hoe zijn vriend aan die informatie kwam.

Schuldig gepleit

In 2014 werd Z. al beschuldigd van fraude, maar kwam hij er met een minnelijke schikking van af. Hij woonde sindsdien in België, Singapore en Londen, maar werd op 22 april 2019 in het Italiaanse Pisa opgepakt in de nieuwe zaak. Hij werd op 13 juni van dit jaar uitgeleverd aan de VS.

Onze landgenoot heeft schuldig gepleit aan één beschuldiging van samenzwering om fraude met aandelen te plegen. Op 4 november komt zijn zaak voor en riskeert hij de maximumstraaf van 5 jaar in de gevangenis. Hij zit al sinds zijn arrestatie in de gevangenis. Ook V.S. wacht op zijn vonnis, ook hij heeft schuldig gepleit