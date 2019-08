Lichaam van man uit water gehaald tijdens zoekactie

Oostkamp - Afgelopen nacht heeft de politie aan de Moerbrugge-brug in Oostkamp het lichaam van een man uit het water gehaald. De identiteit van de persoon is voorlopig onbekend.

Er werden in de regio al meerdere zoekacties ondernomen naar de vermiste Monique Willart uit Beernem, die verdween op 3 augustus. Daar had de nieuwe zoekactie van woensdagavond, die begon rond 22 uur, niets mee te maken.

Tijdens de zoekactie werd een lichaam van een man uit het water gehaald. Er werd even gedacht dat het ging om een man die in mei verdwenen was, maar hij was het niet. De lijkschouwing moet vrijdag meer duidelijkheid brengen over de identiteit van het slachtoffer.