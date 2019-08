Inbreker steelt 20 jaar aan Cowboy Henk-tekeningen en laat onaangename boodschap achter voor Herr Seele

Herr Seele (60) heeft in de nacht van maandag op dinsdag een inbreker over de vloer gekregen. Hij nam zijn computer en zijn externe harde schijf mee, waarop twintig jaar aan tekeningen van Cowboy Henk stond. Bovendien liet hij ook een onaangename verrassing achter in de badkamer.

Herr Seele was maandagavond naar een tentoonstelling, waarna hij op verplaatsing overnachtte. Toen hij dinsdagmiddag aankwam bij zijn atelier in Oostende, bleek er ingebroken te zijn. Zijn vaste computer en zijn externe harde schijf waren gestolen. Daarop stonden alle tekeningen van Cowboy Henk in hoge resolutie gearchiveerd.

In de badkamer vond de tekenaar nóg een onaangename verrassing. De inbreker had er zijn uitwerpselen achtergelaten in het bad.