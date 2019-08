Britse miljonair schenkt zijn hele fortuin weg: “Onze samenleving is er vreselijk aan toe, we moeten ons schamen”

Julian Richer, de miljonair achter Richer Sounds en eigenaar van meerdere helikopters en een privéjet heeft besloten zijn fortuin weg te schenken aan goede doelen en aan de mensen die het volgens hem verdienen. “Onze samenleving is er vreselijk aan toe”, zegt hij in The mirror.

De Brit stond jarenlang aan het hoofd van stereoketen Richer Sounds, maar heeft besloten 60 procent van zijn aandelen in dat bedrijf - goed voor 3,5 miljoen pond - aan de werknemers te geven. Alle 531 personeelsleden krijgen 1.000 pond voor elk jaar dat ze er gewerkt hebben. Het andere deel van zijn fortuin schenkt hij weg aan allerlei goede doelen.

“Onze samenleving is er vreselijk aan toe”, verklaart hij. “Ik vind de ongelijkheid, het onrecht en de onbeleefdheid rampzalig. Veertien miljoen mensen leven onder de armoedegrens, waaronder vier miljoen kinderen, en vier miljoen van die mensen zijn aan het werk: dat is een schande. We moeten ons schamen dat zoveel mensen niet kunnen voorzien in hun basisbehoeften.”

Er zitten veel zaken verkeerd, aldus Richer, die tegenwoordig de bus neemt in plaats van zijn helikopters en privéjet. “Er zijn drie miljoen sociale woningen nodig. We stoppen 30.000 asielzoekers in de gevangenis zonder berecht te worden, dat is absurd. Ons justitioneel systeem gaat kapot en gevangenissen barsten uit hun voegen. Er waren nooit meer zelfdodingen, gevallen van zelfverminking en aanslagen.”