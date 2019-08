Chauffeur vlucht uit auto nadat hij op dak belandt

Gent - Een onbekende bestuurder van een BMW is vannacht in de Gentse deelgemeente Wondelgem uit zijn auto geklauterd nadat hij tegen een gevel was geknald en via een voortuintje op zijn dak was beland. De man is spoorloos, de nummerplaten op de wagen waren niet in orde.

Het ongeval gebeurde om 1u20 in de Evergemsesteenweg in Wondelgem. Een zwarte BMW reed richting Industrieweg en raakte, wellicht tegen hoge snelheid, een gevel. De bestuurder verloor de controle over zijn stuur en belandde 75 meter verder aan de overzijde van de straat in een voortuin op zijn dak.

De ravage was groot. Zo werd een geparkeerde wagen geraakt, een pas geplaatste vuilnisbak bij een bushokje vernield en ook een stenen afsluiting in brokken gereden.

Omwonenden gewekt door het lawaai konden zien hoe de bestuurder uit het voertuig klom en te voet het hazenpad nam.

Truc met nummerplaten

Die had daar wellicht een reden voor want de wagen was niet ingeschreven maar voorzien van twee reproductiekentekenplaten. “Dat zijn de nummerplaten die je normaal gezien in de winkel laat maken om aan de voorzijde van je wagen te hangen”, horen we bij de politie.

“Het is een gekend fenomeen dat wordt gehanteerd door mensen die iets willen mispeuteren: ze gaan op zoek naar een wagen die goed gelijkt op die van hen en schrijven dan de nummerplaat over die ze dan laten dubbel laten maken in de winkel. Als ze dan iets doen wat niet mag en betrapt worden, wijst de nummerplaat naar de échte eigenaar van de andere gelijkende wagen. Het is voor die persoon dan niet makkelijk om te bewijzen dat zijn wagen daar niet was op dat moment.”

In dit geval is de eigenaar van de originele nummerplaat iemand uit Wallonië.

De politie hoopt ook nog verdere informatie te vinden over de veroorzaker van het ongeval via camera’s die in de buurt hangen.