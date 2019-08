Breedlipneushoorntje geboren in Nederlands dierenpark

In de Koninklijke Burgers’ Zoo in de Nederlandse stad Arnhem is donderdag een breedlipneushoorn geboren. Het mannetje maakt een gezonde indruk.

Het breedlipneushoorntje kwam donderdagochtend ter wereld. Voorlopig krijgen moeder en jong rust in hun verblijf achter de schermen.

Sinds 2002 is het dierenpark in Arnhem opvallend succesvol met de neushoornfok. Maar liefst tien neushoorntjes zagen het levenslicht in de Gelderse hoofdstad, één jong kwam helaas levenloos ter wereld.

In de Europese dierentuinen leven in totaal 269 breedlipneushoorns: 116 mannetjes en 153 vrouwtjes. Jaarlijks worden in Europa gemiddeld slechts tien breedlipneushoorns geboren.