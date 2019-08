Vrouw kritiek na botsing met fietser in Kortrijk

Kortrijk - Bij een botsing met een fietser heeft een 77-jarige vrouw uit Kortrijk woensdagavond levensbedreigende verwondingen opgelopen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Het slachtoffer had bij het oversteken de fietser niet opgemerkt.

Woensdagavond rond 18.45 uur wilde de vrouw met haar vuilniszakken de Groeningekaai oversteken. Ze had gewacht tot er genoeg ruimte was tussen twee wagens, maar had er blijkbaar geen rekening mee gehouden dat in de eenrichtingsstraat wel fietsers uit de andere richting kunnen komen.

Het kwam tot een harde botsing, waarbij het slachtoffer ook ten val kwam. De vrouw werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar haar situatie is ondertussen wel verbeterd. Voorlopig is het wel nog onduidelijk of het levensgevaar helemaal geweken is.

Het parket van Kortrijk heeft geen verkeersdeskundige aangesteld. De omstandigheden van het ongeval zijn immers duidelijk, onder andere dankzij de verklaring van een getuige.