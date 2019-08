Bizar schilderij van Bill Clinton gevonden in huis van Jeffrey Epstein

De overleden miljardair Jeffrey Epstein bleek een bizar schilderij in zijn huis in New York te hebben hangen. Op het doek is Bill Clinton te zien in een blauwe jurk met rode, hoge hakken.

Bill Clinton poseert onderuitgezakt in een stoel in het Oval Office in het Witte Huis. De blauwe jurk lijkt op een exemplaar dat Monica Lewinsky droeg tijdens een van hun geheime ontmoetingen. Op de jurk werd sperma van hem aangetroffen en zo werd bewezen dat de twee seksueel contact hadden gehad. Ook Hillary Clinton droeg een soortgelijke blauwe jurk in 2009.

Het originele schilderij is gemaakt door Petrina Ryan-Kleid. Het is onduidelijk of het doek dat in het bezit was van Epstein echt is of een kopie. de foto van het schilderij is al in 2012 gemaakt. De maakster van het kiekje, die anoniem wil blijven, laat aan de Daily Mail weten dat ze bij Epstein was voor zaken: “Ik was in shock, het was zeker een schilderij van Clinton. Het was een hele provocatieve, seksueel getinte afbeelding.”

EXCLUSIVE: Did Jeffrey Epstein have painting of Bill Clinton wearing a blue DRESS and red heels? Visitor reveals bizarre image from inside pedo's mansion https://t.co/jQEczGnpj4 — Daily Mail US (@DailyMail) August 14, 2019

Waarschijnlijk was het niet de bedoeling dat ze het schilderij te zien zou krijgen. “Ik zag het doordat iemand een deur had laten openstaan. Ik dacht: “Waarom heeft Epstein dit in godsnaam in zijn bezit?” Ik was niet eens dat ze elkaar kenden.” Een collega wist uiteindelijk een foto te maken: “Ik was doodsbang omdat er overal camera’s hingen.”

Clinton nam vorige maand publiekelijk afstand van Epstein, die verdacht wordt van het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes en onlangs dood in zijn cel werd aangetroffen. Een woordvoerder liet toen weten dat de twee elkaar al meer dan tien jaar niet meer hadden gesproken. “President Clinton weet niets van de verschrikkelijke misdrijven die Jeffrey Epstein jaren geleden al bekende in Florida en die waar hij recentelijk voor is aangeklaagd in New York”, klonk het.

Clinton zou wel aan boord van de ‘Lolita Express’, het vliegtuig van Epstein waarin kindermisbruik zou hebben plaatsgevonden, zijn geweest. Ook zou hij uitgenodigd zijn op het eiland van de miljardair, Little St. James oftewel Orgy Island, maar dat ontkent de oud-president.

