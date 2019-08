Amerikaanse voetbalvrouwen trekken naar de rechter in strijd om gelijk loon

Het Amerikaanse nationale vrouwenvoetbalteam, dat onlangs het WK won, stapt naar de rechtbank om van de Amerikaanse federatie (USSF) hetzelfde loon te eisen als hun mannelijke collega’s. Ze worden naar eigen zeggen hiertoe gedwongen nadat de onderhandelingen met de bond op niets uitdraaiden.

“We begonnen vol hoop aan deze bemiddeling met vertegenwoordigers van de bond”, stelt woordvoerster Molly Levinson in een communiqué dat in verschillende Amerikaanse media verschenen is. “Vandaag moeten we concluderen dat de meetings zijn uitgedraaid op een grote teleurstelling. De voetbalbond is vastberaden om door te gaan met fundamenteel discriminerende arbeidsomstandigheden. We willen al onze fans, sponsors en collega’s overal ter wereld laten weten dat we niet ontmoedigd zijn en uitkijken naar de rechtszaak.”

Het dispuut dateert van maart, toen verschillende Amerikaanse speelsters tegen de USSF een rechtszaak aanspanden wegens genderdisciminatie. Ze vinden het onrechtvaardig dat ze minder verdienen dan hun mannelijke collega’s, die bovendien heel wat minder successen boekten.