VBO waarschuwt: “Als harde Brexit er komt, is recessie voor Belgische economie onvermijdelijk”

Of het al dan niet tot een harde Brexit komt, zal in grote mate afhangen van de Britse premier Boris Johnson. Foto: AP

Als het tot een harde Brexit komt, is een recessie voor de Belgische economie haast onvermijdelijk. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) donderdag.

De beurzen in de VS en Azië kregen woensdag en donderdag klappen, maar ook de Bel20 verliest donderdag 1 procent en woensdag bijna 2 procent. Edward Roosens, hoofdeconoom van het VBO, ziet het met lede ogen aan. Zeker als je weet dat er nog geen federale regering gevormd is en ons op 31 oktober mogelijk een harde Brexit, zonder akkoord met de EU, wacht.

“Bij een harde Brexit is de kans op een recessie heel groot in ons land op het einde van dit jaar”, zegt Roosens bij VTM Nieuws. We spreken van een recessie als de economie twee opeenvolgende kwartalen krimpt omdat bedrijven uit onzekerheid of om andere redenen minder gaan produceren. “Als de Brexit op een ordelijke manier kan worden afgehandeld, mét een overgangsperiode, kan een recessie wel nog vermeden worden.”

Volgens Roosens speelt ook de regering een belangrijke rol voor de ondernemers. “Het is belangrijk dat die gesprekken opgestart worden. Het gebrek aan een regering creëert veel onzekerheid. Eind oktober is in onze ogen de deadline voor de federale regeringsonderhandelingen.”