Belg opgepakt voor tien jaar oude dubbele moord in Brazilië

De Braziliaanse federale politie heeft woensdag een 48-jarige Belgische zakenman opgepakt. Hij wordt ervan verdacht betrokken zijn bij een dubbele moord uit 2010. Volgens Braziliaanse media reageerde de man “verrast” bij zijn arrestatie.

De Belgische zakenman had woensdagochtend net zijn kinderen naar school gebracht toen hij op de Avenida Ayrton Senna in Natal, de hoofdstad van de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte, tegengehouden werd door de politie. De agenten hadden informatie gekregen dat de man zich in de stad bevond en sloeg woensdagochtend dan ook toe.

De arrestatie heeft te maken met een dubbele moord die in februari 2010 gepleegd werd in Conde. Hij is een verdachte in de zaak, aldus de politie, maar die wilde niet verduidelijken welke rol hij gespeeld zou hebben bij de moorden. De man zei volgens lokale media dat hij “verrast” was en beweerde niets te weten van de feiten waarvoor hij ingerekend werd.

De man werd aan een eerste verhoor onderworpen en wordt in voorlopige hechtenis gehouden.