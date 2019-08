Luchtbeelden tonen glimp van nieuw Star Wars-park dat binnenkort opent in Disney’s Hollywood Studios

Vanaf 29 augustus kunnen bezoekers aan Disney’s Hollywood Studios in Florida zich begeven in een nieuw themagebied, Star Wars: Galaxy’s Edge. Een plekje dat iedere fan van het eerste uur moet gezien hebben, zo lijkt het wel. Disney toonde in een filmpje immers een glimp van hoe het park er zal uitzien, met onder meer luchtbeelden van een enorme Millennium Falcon. Eerder dit jaar opende een gelijkaardig themagebied ook al in Disneyland Calfornië.