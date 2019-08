Stewardess loopt mazelen op tijdens vlucht en sterft

Een stewardess, die de mazelen had opgelopen tijdens een vlucht van New York naar Tel Aviv, is op 43-jarige leeftijd overleden.

Stewardess Rotem Amitai was volgens de Times of Israël ziek geworden tijdens een vlucht van Amerika naar Tel Aviv van luchtvaartmaatschappij El Al. Een paar dagen na thuiskomst verergerde haar situatie snel.

De moeder van drie kinderen lag in totaal vier maanden in coma en overleed aan een complicatie. “Rotem was een geweldige vrouw en een toegewijde moeder”, zegt haar familie.

De stewardess was ooit eenmalig ingeënt tegen mazelen. Nu, na haar dood, wordt gezegd dat ze toen een hogere dosis had moeten krijgen. El Al heeft alle werknemers opnieuw aangespoord om te checken of ze goed zijn beschermd.

LEES OOK. Mazelen bezig met forse opmars in België en rest van de wereld