Veiligheid niet meer gegarandeerd: gemeentelijk zwembad moet onmiddellijk deuren sluiten

Nijlen - Het zwembad van Nijlen wordt voor onbepaalde duur gesloten. Uit een onderzoek is gebleken dat er problemen zijn met de stabiliteit van de kademuren van het zwembad en dat de veiligheid daardoor niet meer gegarandeerd kan worden. Er wordt nu bekeken of er een herstelling moet gebeuren of dat er ineens werk wordt gemaakt van een nieuw zwembad.

Het zwembad van Nijlen is 42 jaar oud. De voorbije weken en maanden hebben twee studiebureaus de bouwtechnische staat van het zwembad gecontroleerd en daaruit bleek dat de onderliggende betonnen structuren van het zwembad in slechte toestand verkeren. De hoge vochtigheidsgraad en de inwerking van onder meer chloor hebben daar een belangrijke rol in gespeeld.

Door betonrot is het ijzer van het gewapend beton bloot komen te liggen en krijgt roest vrij spel om de wapening verder aan te tasten. De sterkte van de betonnen structuur en de draagkracht van de weefsels is door dat alles sterk verminderd.

“Er was maar één optie: het zwembad met onmiddellijke ingang sluiten”, klinkt het bij de gemeente Nijlen. “Er zal de komende weken en maanden worden bekeken wat we gaan doen. Ofwel het zwembad laten herstellen ofwel opteren voor een nieuwbouw. Bij dat laatste moet worden onderzocht of we dat op eigen houtje gaan doen of met andere lokale overheden of partners gaan samenwerken.”

Scholen

In geval van herstelling zal het zwembad minstens dicht blijven tot eind 2020. Als er voor een nieuw zwembad wordt gekozen, zal dat pas over vijf à zes jaar klaar zijn.

Het gemeentebestuur gaat nu oplossingen zoeken voor de zwemmers en scholen zodat er naar omliggende zwembaden kan worden uitgeweken. De personeelsleden van het zwembad worden niet ontslagen. Ook voor hen wordt een oplossing gezocht.