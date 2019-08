Man neergestoken voor Brits ministerie van Binnenlandse Zaken: “Terreur niet uitgesloten”

Voor het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken in Londen is donderdag een man neergestoken, zo heeft de politie meegedeeld.

Het incident heeft zich rond 14 uur Belgische tijd voorgedaan. Er is volgens Sky News in Marsham Street een man gevonden die messteken gekregen heeft. Zijn verwondingen zijn niet levensbedreigend, in tegenstelling tot wat eerder gemeld werd.

Nog volgens de commerciële zender is een man gearresteerd op verdenking van zware slagen en verwondingen.

De buurt van het ministerie is afgegrendeld, er is gewapende politie aanwezig.

Er loopt een onderzoek naar de exacte omstandigheden van het incident, zegt de Metropolitan Police, geciteerd door Sky News. In tegenstelling tot eerdere berichten sluit de Londense politie dan toch niet uit dat de steekpartij terreurgerelateerd is.

Volgens een ooggetuige had de man geen bovenkleding aan.

Het gebouw waar het ministerie van Binnenlandse Zaken is gevestigd, dichtbij het parlementsgebouw in Westminster, is in “lockdown” geplaatst, berichtte de openbare omroep BBC.