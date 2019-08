Trump eist strenger optreden tegen straatcriminaliteit na schietpartij Philadelphia

“De schutter in Philadelphia had nooit op straat mogen komen. Hij heeft een lang en crimineel verleden. Het lijkt erop dat hij zich amuseerde na zijn gevangenneming en het verwonden van zoveel politie(mensen). Een lange gevangenisstraf - veel strenger zijn met betrekking tot straatcriminaliteit”, zo luidt de tweet integraal.

The Philadelphia shooter should never have been allowed to be on the streets. He had a long and very dangerous criminal record. Looked like he was having a good time after his capture, and after wounding so many police. Long sentence - must get much tougher on street crime!