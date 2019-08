Philippe Clement na kwalificatie: “Kijken wie fris is voor komende vrijdag”

Philippe Clement is tevreden met de kwalificatie voor de laatste voorronde van de Champions League. Tegelijk is de Club-trainer ook verheugd met de nieuwste aanwinst. “Het is belangrijk om al de posities dubbel te bezetten.” Tegelijk hint hij ook op een nieuwe rotatie in de competitie komende vrijdag tegen Eupen.

Clement is uiteraard tevreden na de felbevochten kwalificatie. “We hebben ons gekwalificeerd tegen een goed team”, vertelt hij op de sociale media van Club. “We zijn nog maar kort samen, het is nog een deel van de voorbereiding eigenlijk en de ploeg staat al behoorlijk ver. Gisteren was het geen feestje. Iedereen beseft dat vrijdag terug een heel belangrijke wedstrijd is en we hebben geen tijd nu om veel te vieren. Hopelijk zijn er tijdens het seizoen genoeg feestjes.”

Morgen volgt Eupen. “Altijd een gevaarlijke wedstrijd na zo’n Europese verplaatsing. Het is belangrijk dat de spelers nog niet bezig zijn met die wedstrijd van volgende week. Vrijdag moeten we er weer vol tegenaan. Ik zal ook goed nadenken en kijken wie er echt fris is voor die wedstrijd en het beste kan brengen en dan de juiste keuzes maken om de drie punten thuis te houden.”

Niet iedereen kwam ongehavend uit de strijd. “Simon Deli hebben jullie gezien”, verwijst hij naar de blessure vlak voor de goal. “Percy Tau en Krépin Diatta hebben ook last. We gaan morgen wel evalueren wie er fit zal zijn naar vrijdag toe, daar is het nog een beetje te vroeg voor.” Intussen haalde Club wel de Uruguyaanse linksachter Federico Ricca binnen. “Het is belangrijk om al die posities dubbel te bezetten. We gaan een seizoen hebben met heel veel wedstrijden. En liefst zo lang mogelijk met twee wedstrijden in de week, dus het is onmogelijk om met één speler op die positie te spelen.”