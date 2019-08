Ook zij vermoordden hun grootouders. Het motief? Telkens weer: geld

Geraardsbergen -

Het familiedrama in Moerbeke, waar een 23-jarige jongeman zijn grootvader heeft vermoord, is helaas allesbehalve een alleenstaand geval. Het motief? Veelal geld. Zoals bij Kris D., die in 1996 samen met een vriend zijn grootouders en zijn tante op gruwelijke wijze om het leven bracht in Moorsel, bij Aalst. Voor amper 500 euro.