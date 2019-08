Grace werd verkracht door haar wiskundeleraar: terwijl hij opschepte over hun “onderonsjes”, moest zij zwijgen van de wet. Nu niet meer

Toen ze vijftien jaar was, werd Grace Tame meermaals verkracht door haar 59-jarige wiskundeleraar. We zijn intussen negen jaar verder en nu mag de Australische voor het eerst haar verhaal doen. Al die tijd moest ze zwijgen… van de wet. De dader mocht intussen wel opscheppen over hun “onderonsjes”.

En opscheppen deed Nicolaas Bester maar al te graag. In de jaren na zijn celstraf (van bijna drie jaar) haalde hij op zijn Facebookprofiel meermaals herinneringen op aan de verkrachtingen. “Als ik me baseer op alle e-mails en tweets die ik gekregen heb, zijn de meeste mannen in Australië jaloers op mij”, luidde het onder meer. “Ik was 59, zij 15 maar ze zag eruit alsof ze 25 was. Het was fantastisch.”

In een interview met sekstherapeute Bettina Arndt klaagde de voormalige wiskundeleraar er zelfs over dat hij zijn job, zijn huis en zijn “status” in de gemeenschap was verloren. Met succes, want Tame kreeg bedreigingen en verwijten thuis dat ze een “slet” en een “echtbreker” was.

After Nicolaas Bester was released from jail, he took part in an interview with sex therapist Bettina Arndt, portraying himself as the victim. It was posted online for everyone to see including Jane Doe who was traumatised all over again, still silenced by Tasmanian law #60Mins pic.twitter.com/YVlBqOLTQQ — 60 Minutes Australia (@60Mins) November 11, 2018

De dader mocht jarenlang zijn zegje doen en al die tijd moest Grace Tame zwijg en stond ze bekend als ‘Jane Doe’, dezelfde naam die onbekende moordslachtoffers krijgen. In de wetgeving van Tasmanië is het namelijk verboden voor slachtoffers van seksueel misbruik om bij naam genoemd te worden en hun verhaal te vertellen. Toen een Tasmaanse krant in 2010 de naam van een slachtoffer publiceerde, met haar toestemming, kreeg het een boete van bijna 20.000 euro.

Twee jaar geleden begon Tame een samenwerking met Nina Funnell, een freelance journaliste en eveneens slachtoffer van seksueel misbruik. Ze begonnen samen met de #LetHerSpeak-campagne, met als doel de wetgeving af te schaffen.

“Hij isoleerde me”

Deze week oordeelde het Australische Hooggerechtshof in het voordeel van Tame. De intussen 24-jarige vrouw wordt het eerste slachtoffer van seksueel misbruik dat er publiekelijk over mag praten. “Hij gebruikte meerdere tactieken om me te groomen (manieren waarop pedofielen in contact proberen te komen met kinderen, nvdr.)”, verklaarde Tame al. “Hij isoleerde me van mijn familie en vrienden, zodat hij mijn enige steunpunt werd, zodat ik volledig afhankelijk werd van hem.”

Her name is Grace Tame. She is Jane Doe.



Today, for the first time, she can tell her story publicly. #LetHerSpeakhttps://t.co/mIMXVxWnmi — End Rape on Campus Australia (@EROCAustralia) August 11, 2019

Funnell was blij met de uitzondering die Tame verkreeg van het Hooggerechtshof, maar had wel zware kritiek op het hele proces. “Het heeft ons duizenden euro’s gekost om Grace te laten spreken. Het slachtoffer moet een rechter overtuigen om haar verhaal te mogen vertellen, waardoor ze zich nog machtelozer gaan voelen.”

Intussen hebben al duizenden mensen uit Tasmanië een petitie ondertekend om de wetgeving aan te passen.