“Berichtje is je leven niet waard”: politie toont gevaren van sms’en achter het stuur met filmpje van zwaar ongeval

Sms’en in het verkeer: iedereen beseft dat het niet mag, maar toch laten vele bestuurders zich er nog altijd toe verleiden. De politie van Berlin, in de Amerikaanse staat Massachusetts, besloot die automobilisten met de neus op de feiten te drukken. Maandag plaatsten ze een filmpje op Facebook waarop te zien is hoe een afgeleide bestuurder prompt tegen een verlichtingspaal knalt. “Dat sms’je is je leven niet waard”, klinkt het.