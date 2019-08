Helaas voor Antwerp is Dieumerci Mbokani niet 100 procent fit geraakt voor de terugmatch van vanavond tegen Viktoria Plzen.

De 33-jarige spits, die tijdens de laatste training al apart werkte met physical coach Catteeuw, start straks op de bank. Een streepje door de rekening van de Great Old want de Congolees is deze seizoensstart in grote doen.

Misschien kan hij de ploeg wel nog van dienst zijn als supersub. Antwerp verdedigt een 1-0-voorsprong.