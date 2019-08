Ophef om overlijdensbericht: dader van dodelijke schietpartij omschreven als “grappig, welbespraakt en intelligent”

De ouders van Connor Betts, de 24-jarige Amerikaan die begin augustus zijn zus en acht andere mensen doodschoot in Dayton (Ohio), hebben zich verontschuldigd voor het “ongevoelige overlijdensbericht” waarin hun zoon omschreven werd als “grappig, welbespraakt en intelligent”.

Geen woord over de schietpartij maar wel een paar over wat een vrolijke, slimme jongeman Connor Betts wel was. Het overlijdensbericht, online geplaatst door begrafenisondernemer Conner & Koch Funeral Home, is bij heel wat mensen in het verkeerde keelgat geschoten. Daarom hebben de ouders van Conner, die ook rouwen om hun dochter Megan, nu gevraagd om het bericht offline te halen.

Het overlijdensbericht werd vervangen door een melding uit naam van Connors ouders Stephen en Moira Betts, waarin ze zich verontschuldigen voor het woordgebruik. “In hun rouw wilden ze hun zoon voorstellen zoals ze hem kenden, zonder dat ze daarmee de gruwel van zijn laatste daad wilden minimaliseren. Het spijt hen ten zeerste.”