Trump zet Israël onder druk om Democratische politica’s toegang te ontzeggen: “Ze haten het land en alle joden”

Het is niet de eerste keer dat Trump de confrontatie opzoekt met Omar en Tlaib. Vorige maand zei hij nog dat de twee Democratische vrouwen net als twee van hun partijgenotes terug moeten keren naar het land waar ze elk vandaan komen. Enkel Omar, die uit Somalië afkomstig is, is niet in de Verenigde Staten geboren. De uitlatingen van Trump werden door critici dan ook als openlijk racistisch omschreven.

It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace!