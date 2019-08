Sebbe (10) sterft onder wielen van tractorkar

Sint-Genesius-Rode - Een Vlaamse jongen van 10 is woensdag in bijzonder dramatische omstandigheden omgekomen in Bièvre bij Namen.

Sebbe was met zijn grootvader op wandel toen een tractor met kar en een personenwagen elkaar kruisten in een bocht. Eén van de twee voertuigen week daarbij iets te ver uit, zodat beiden hard moesten remmen om een aanrijding te vermijden. De tractor en de kar kwamen daarbij in schaar te staan. Tijdens dat manoeuvre werd Sebbe D. uit Sint-Genesius-Rode meegesleurd door het gevaarte en was op slag dood. Zijn opa zag het voor zijn ogen gebeuren maar kon niets doen. Hij bleef zelf ongedeerd.

De bestuurster van de personenwagen werd in shock afgevoerd.

Het parket van Namen stuurde een verkeersdeskundige maar alles wijst op een spijtig ongeval.

Sebbe zou normaal naar het vijfde leerjaar gaan in de gemeenteschool Wauterbos in Sint-Genesius-Rode, waar ook zijn mama les geeft. De familie of de schooldirectie wilden gisteren niet reageren op het drama.