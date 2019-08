Onrust in psychiatrie door 22 kapotte deuren: personeel voelt zich onveilig

Gent - Onrust in de gangen van het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent. Reden: 22 defecte deuren die verschillende vleugels met elkaar verbinden. Het probleem sleept al weken aan en zorgt bij heel wat personeelsleden voor een gevoel van onveiligheid.

Met zo’n 260 zijn ze, de mannelijke patiënten die momenteel verblijven in het Gentse FPC, waar mensen met een bepaalde stoornis zitten die een strafbaar feit hebben gepleegd maar niet thuishoren in een gevangenis. Ze worden er behandeld en begeleid in de hoop opnieuw in de maatschappij te integreren. Of: te verhuizen naar een minder beveiligde omgeving, bijvoorbeeld een psychiatrisch ziekenhuis.

“Het gaat om mensen met een hoge nood aan beveiliging”, staat te lezen op de website. Elke afdeling is om veiligheidsredenen afgesloten met verschillende deuren en bestaat uit twee gangen waar vijf tot twaalf patiënten leven, met telkens een verpleegkundige post.

“Het probleem is dat het gros van de tussendeuren al maanden kapot is”, getuigen twee personeelsleden anoniem. “Die deuren werken met een elektronische badge. Stel dat we ons tijdens een agressie-incident in veiligheid moeten brengen, kunnen defecte deuren dat verhinderen”, zeggen ze. “We zijn het kotsbeu dat we ons onveilig moeten voelen tijdens onze job.”

Geregeld incidenten

Dat er geregeld incidenten zijn met psychiatrische patiënten staat buiten kijf, ook al ontkent de directie dat incidenten uit het recente verleden te maken hadden met de defecte deuren. Ook de komst van Ringo De Witte, notoir vechtersbaas en één van ’s lands meest onhandelbare gevangenen, doet een deel van het personeel huiveren. “Onze job is al zo intens en we zijn onderbemand. Dan heb je echt geen behoefte aan bijkomende gevoelens van onveiligheid”, getuigen ze. “Het probleem moet opgelost worden of het loopt hier op een dag uit de hand.”

In actie geschoten

Een deel van het personeel ging onlangs in spontane staking. Na wekenlang interne onrust én druk van de vakbonden, lijkt er nu toch iets te veranderen. Op 19 juli zaten Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD), vakbonden, directie, politie en brandweer, veiligheidscoördinatoren en vertegenwoordigers samen om een strijdplan op te stellen om de problemen rond de defecte deuren aan te pakken. “En in een klap ook de mankementen rond brandveiligheid”, klinkt het in het Gentse stadhuis. Ook minister van Justitie Koen Geens (CD&V), belast met de Regie der Gebouwen, werd door de Gentse burgemeester op de hoogte gebracht van de aanhoudende problemen.

De directie van het FPC heeft begrip voor gevoelens van onrust, maar is niet dé hoofdrolspeler in het verhaal. Iedereen lijkt naar elkaar te kijken. De initiële fout zou bij aannemer Denys liggen, de herstelling valt onder het beheer van de Regie der Gebouwen. “De veiligheid van ons personeel en onze patiënten is van cruciaal belang”, zegt Sandra Vansteenkiste. “Helaas hebben wij zelf geen vat op de timing van herstellingen, maar het gaat de goede richting uit. Verhalen als zouden er hier honderd deuren kapot zijn, kloppen niet.”

Deurkaders zijn besteld

De Regie der Gebouwen beaamt dat. “In totaal zijn 22 deuren in de instelling defect”, legt woordvoerder Johan Vanderborght uit. “De twee belangrijkste toegangsdeuren zijn intussen in ijltempo gerepareerd, de twintig andere worden de komende weken één voor één vervangen. Er wordt ook geanalyseerd of er sprake is van technische defecten of van menselijke manipulatie. Voorlopig blijft dat onduidelijk.”

Tegen midden september zou het onveiligheidsgevoel bij het personeel volgens verschillende betrokkenen weggeëbd moeten zijn. Ook het kabinet-Geens bevestigt dat een definitieve oplossing in zicht is: “De deurkaders zijn besteld en worden met hoogdringendheid geplaatst.”