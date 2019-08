Ongelofelijk: dierenartsen moeten maar liefst 32 rubberen eendjes uit maag van gulzige hond verwijderen

Een heleboel rubberen eendjes, maar liefst 32 in totaal. Dat is wat twee dierenartsen uit Thailand uit de maag van een Amerikaanse bully genaamd Devil moest verwijderen. “Hij mag van geluk spreken dat ik het snel doorhad en we dicht bij de arts wonen”, aldus Nong Aom, het baasje van de hond. “Anders had hij het misschien niet overleefd.

Aom had dinsdag een doos vol rubberen eendjes gekocht om haar zwembad mee te versieren. Een dag later kwam ze tot een bizarre vaststelling: het gros van de speeltjes bleek zoek. Al snel vreesde ze dat haar hond er voor iets tussen zat. Het bewijs volgde niet veel later: Devil begon plots enkele rubberen eendjes uit te braken… maar 32 andere exemplaren zaten weliswaar nog steeds in zijn maag.

Gelukkig wist haar dierenarts raad met de situatie. Na een operatie van een uur kon ze samen met een collega alle eendjes uit de maag verwijderen. “Ik heb al eerder rubberen speeltjes uit magen van honden moeten halen”, verklaarde ze achteraf. “Maar nog nooit zo veel. Dit was ongelofelijk.” Ondertussen kan Devils baasje nog altijd niet begrijpen waarom haar hond de eendjes naar binnen schrokte. “Normaal gezien weet hij wat eetbaar is en wat niet”, zei Aom. “Er zaten nog maar twaalf eendjes in de doos. Hij zou zeker ook de rest hebben gegeten indien hij zich niet ziek begon te voelen.”

bekijk ook

Schokkend: jonge vrouw giert van het lachen als ze hond in droogkast steekt

YouTuber aan de schandpaal genageld en Instagram-kanaal kwijt omdat ze haar hond sloeg in filmpje

Dappere hond waagt eigen leven om baasje te beschermen tegen gifslang, maar raakt zwaargewond