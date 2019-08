Met de sluiting van S en Ciel verdwijnt de laatste hoedenwinkel uit het straatbeeld van de Marollen. Na 23 jaar neemt uitbaatster Martine Hupin met spijt in het hart afscheid van haar winkel.

Martine Hupin staat sinds 1996 achter de toonbank van de leder- en hoedenwinkel S en Ciel in de Hoogstraat in de Marollen. De geschiedenis van de winkel gaat terug tot 1860. Hij is vandaag de laatste ...