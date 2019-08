Jacques Monsieur, de beruchte Belgische wapenhandelaar, is woensdagavond opgepakt in het Portugese Evora, zo meldt VTM Nieuws. Monsieur, ook wel de “handelaar des doods” genoemd, verkocht onder meer wapens verkocht in Libië, Tsjaad, Pakistan en Iran. Hij werd vorig jaar in beroep veroordeeld tot vier jaar cel en een boete van 1,2 miljoen euro.