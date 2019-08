Nieuwkomer Federico Ricca al meteen in selectie Club Brugge, sterkhouder Deli niet van de partij tegen Eupen

Club Brugge speelt morgen, aftrap 20u30, alweer in het kader van de Jupiler Pro League. De competitieleider ontvangt voor eigen volk KAS Eupen. Sterkhouder Simon Deli is niet in de wedstrijdkern opgenomen. Nieuwkomer Federico Ricca wel. De Uruguayaanse verdediger werd pas deze week overgenomen van het Spaanse Malaga.