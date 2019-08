Herr Seele (60) heeft een inbreker over de vloer gekregen. Hij nam zijn computer en zijn externe harde schijf mee, waarop twintig jaar aan tekeningen van Cowboy Henk stonden. Bovendien liet hij ook een onaangename verrassing achter in de badkamer: een drol in bad.

De inbraak vond plaats in de nacht van maandag op dinsdag in het indrukwekkende atelier van Herr Seele in de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. “Niet op letten. Het is hier nogal chaotisch ingericht ...