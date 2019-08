Als dit foutparkeerders niet tegenhoudt...

Gent -

Het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent test in de deelgemeente Mariakerke een nieuwe manier om automobilisten ervan te weerhouden in de berm te parkeren. Dat laatste mag niet, maar in de Groenestaakstraat gebeurde het vroeger om de haverklap. Een lange rij met rotsblokken moet vanaf nu de groenzone ongeschonden houden.